Рейтинговое агентство «Эксперт РА» повысило кредитный рейтинг АО «Солид Банк» - присвоен рейтинг на уровне ruBB- со стабильным прогнозом. Ранее у АО «Солид Банк» действовал рейтинг на уровне ruB+ со стабильным прогнозом.

Повышение рейтинга АО «Солид Банк» в этом году эксперты Рейтингового агентства мотивируют следующими позитивными тенденциями:

- улучшение показателей операционной деятельности;

- укрепление ликвидной позиции Банка за последние 12 месяцев.

Кредитный рейтинг Банка обусловлен ограниченной оценкой рыночных позиций, удовлетворительной позицией по капиталу при адекватной операционной эффективности, удовлетворительной оценкой качества активов и портфеля гарантий, удовлетворительной позицией по ликвидности, а также консервативной оценкой корпоративного управления.

АО «Солид Банк» специализируется на комплексном обслуживании юридических и физических лиц: РКО, кредитование корпоративных клиентов, обслуживание внешнеэкономической деятельности, банковские гарантии, прочие электронные продукты и сервисы, а также потребительские кредиты, депозиты. Головной офис Банка расположен во Владивостоке, в Москве действующий филиал, кроме того по всей территории РФ функционируют 14 дополнительных офисов.