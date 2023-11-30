Школу в Дзержинске достроили на год раньше, чем планировалось

Новая школа появилась в Дзержинске – она рассчитана на 352 ученика. Возведение объекта завершилось на год раньше, чем планировалось, рассказали в минстрое Иркутской области.

«Строительство здания стартовало в 2020 году, однако уже 28 ноября 2023 года было получено разрешение на ввод школы в эксплуатацию. Ожидается, что с сентября 2024 года образовательное учреждение начнет работать в полном режиме», – пояснили в министерстве.

Здание имеет четыре этажа, его создали в рамках федеральной программы «Стимул». Школа состоит из пяти блоков, общая площадь здания составляет 9,9 тысячи «квадратов».