Иркутянка отдала почти 2 млн рублей мошенникам для спасения от аферистов

Жительница Иркутска стала жертвой телефонных преступников – она перевела им свыше 1,8 млн рублей для спасения от аферистов. Подробности сообщили в пресс-службе региональной полиции.

Инцидент случился накануне. 69-летняя местной жительнице позвонил неизвестный и представился сотрудником правоохранительных органов. Он рассказал пенсионерке небылицу о преступниках, которые пытаются оформить на ее имя кредит и похитить деньги.

Женщину убедили оформить «зеркальный кредит» – собеседник заверил, что эти действия помогут спастись от злоумышленников.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», ведется расследование.