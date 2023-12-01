Количество вакансий для инвалидов выросло на 76% в Иркутской области

Эксперты hh.ru проанализировали ситуацию и выяснили, как изменился рынок труда для соискателей с инвалидностью в 2023 году. Обзор приурочен к Международному дню инвалида (3 декабря).

С января по конец ноября 2023 года российские работодатели разместили на hh.ru более 300 тыс. вакансий, доступных соискателям с инвалидностью, в Иркутской области за год суммарно было открыто 3,5 тысяч таких предложений о работе. В среднем в 2023 году ежемесячно российский бизнес размещал более 41 тыс. вакансий с маркировкой «доступно инвалидам». Так, только за последний месяц соискателям с ОВЗ (ограниченными возможностями здоровья) были доступны более 48 тыс. вакансий. Это на 57% больше, чем в 2022 году. В Иркутской области интерес к соискателям с ограничениями по здоровью вырос еще заметнее, на +76% год к году.

Регионами-лидерами по числу вакансий с подобной маркировкой в 2023 году стали Москва (более 42 тыс. вакансий с начала года или 14%), Петербург (более 21 тыс. вакансий для инвалидов или 7%), Московская область (6%), Краснодарский край (4,2%), Свердловская область (4%), Новосибирская область (3,7%) и Татарстан (3,4%). Иркутская область на 23-м месте среди российских регионов по готовности трудоустраивать соискателей с ОВЗ, на долю региона приходится 1,2% вакансий для данных кандидатов от всего их объема в РФ.

На данный момент наибольшая доля вакансий, доступных соискателям с инвалидностью, размещаются работодателями в сфере продаж и обслуживания клиентов (49,6% от всего объема), в сфере транспорта и логистики (18%), в области обслуживающего и домашнего персонала (15%), также в области административной работы (13%) и в сфере рабочих специальностей (11%).

Меньше всего вакансий, доступных инвалидам, сейчас можно найти в сфере фитнеса и бьюти-индустрии, в вакансиях управленческого уровня, в сфере закупок, а также в юридической среде.