В Иркутске наградили журналистов, победителей экологического конкурса «Минута для будущего. СМИ»

Байкальский банк Сбербанка выступил генеральным партнером конкурса для журналистов, блогеров и общественников, освещающих экологические проекты, призовой фонд составил 240 000 рублей.

Цель конкурса «Минута для будущего. СМИ» – внедрить полезные экологические привычки в повседневную жизнь сибиряков и через СМИ рассказать о том, почему важно беречь природу.

На конкурс, который четвертый год подряд проводит благотворительный фонд «Подари планете жизнь» при поддержке Министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области, участники прислали 224 публикации.

«Экологическая повестка давно присутствует в работе Сбера, который проводит культуру экологичности и бережливого производства как среди собственных сотрудников, так и клиентов банка. Мы должны оставить будущим поколениям чистую планету. Поэтому мы поддерживаем волонтерские экопроекты», – Александр Абрамкин, председатель Байкальского банка Сбербанка.