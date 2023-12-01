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11 доходных идей от аналитиков «Финама»

Аналитики «Финама» представили список из 11 идей, которые принесли инвесторам высокую доходность. Лидерами по доходности стали акции «Совкомфлота», Li Auto и Eletrobras. Эксперты рассказали, какие бумаги все еще стоит держать в портфеле, а также обозначили долгосрочные перспективы.

Среди компаний, заслуживающих внимания, аналитики выделили:

  1. Thermo Fisher Scientific,
  2. China TCM,
  3. NVIDIA,
  4. McDonald’s,
  5. Bank of America,
  6. Li Auto,
  7. “Магнит”,
  8. “Совкомфлот”,
  9. Qualcomm,
  10. VanEck Gold Miners ETF,
  11. Eletrobras.

На вершине рейтинга — бумаги крупнейшей российской судоходной компании «Совкомфлот». С момента выпуска идеи от 19 июля ее акции принесли инвесторам доходность в размере 42%. Позитивом для бумаг «Совкомфлота» послужила благоприятная конъюнктура танкерного рынка, обусловленная высокими фрахтовыми ставками в условиях дефицита флота и удлинения маршрутов, а также стабильность индустриального сегмента за счет наличия долгосрочных контрактов. И поскольку выручка компании номинирована в долларах, «Совкомфлот» выигрывает за счет слабости рубля: по итогам января-сентября 2023 года выручка эмитента выросла на 54% (г/г, ТЧЭ) до $1565,5 млн, а EBITDA — на 68% (г/г) до $1241,7 млн. В этом году компания показывает стабильное поквартальное значение маржи по чистой прибыли выше 35%. Кроме того, «Совкомфлот» имеет высокий дивидендный потенциал. Совет директоров рекомендовал выплаты в размере 6,32 руб. на акцию за 9 месяцев 2023 года и намерен сохранить годовые дивиденды на уровне не менее 50% от чистой прибыли: выплата может составить 17,96 руб. на акцию с доходностью 14%.

На втором месте в топе успешных инвестпрогнозов оказались расписки Li Auto, которые с момента выпуска идеи от 10 октября принесли инвесторам доходность в размере 21%. В III квартале выручка эмитента превысила прогнозные значения и выросла на 271% (г/г) до 34,68 млрд юаней ($4,75 млрд). Чистая прибыль составила 1,34 юаня на акцию, что почти в три раза больше прогноза (0,56 юаня). В связи с сильными отчетами и улучшением прогнозов аналитики «Финама» обновили идею 17 ноября и повысили целевую цену по распискам Li Auto до $49,1, апсайд составляет 21,8%.

«Бронза» рейтинга досталась бразильской электроэнергетической компании Eletrobras. Идея по обыкновенным и привилегированным акциям от 18 августа принесла инвесторам по 18% доходности, а доходность по депозитарным распискам компании составила 21% и 23% соответственно. Положительная динамика бумаг связана с результатами приватизации Eletrobras в прошлом году и реформой корпоративного управления, которая значительно улучшила положение миноритариев. Ожидается, что в 2023-2027 гг. более половины (17 из 32) ГЭС Eletrobras перейдут от системы спускаемых правительством тарифов к свободному ценообразованию, что дает хороший ценовой рычаг с учетом низкой стоимости производства электроэнергии на ГЭС.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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