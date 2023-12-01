11 доходных идей от аналитиков «Финама»

Аналитики «Финама» представили список из 11 идей, которые принесли инвесторам высокую доходность. Лидерами по доходности стали акции «Совкомфлота», Li Auto и Eletrobras. Эксперты рассказали, какие бумаги все еще стоит держать в портфеле, а также обозначили долгосрочные перспективы.

Среди компаний, заслуживающих внимания, аналитики выделили:

Thermo Fisher Scientific, China TCM, NVIDIA, McDonald’s, Bank of America, Li Auto, “Магнит”, “Совкомфлот”, Qualcomm, VanEck Gold Miners ETF, Eletrobras.

На вершине рейтинга — бумаги крупнейшей российской судоходной компании «Совкомфлот». С момента выпуска идеи от 19 июля ее акции принесли инвесторам доходность в размере 42%. Позитивом для бумаг «Совкомфлота» послужила благоприятная конъюнктура танкерного рынка, обусловленная высокими фрахтовыми ставками в условиях дефицита флота и удлинения маршрутов, а также стабильность индустриального сегмента за счет наличия долгосрочных контрактов. И поскольку выручка компании номинирована в долларах, «Совкомфлот» выигрывает за счет слабости рубля: по итогам января-сентября 2023 года выручка эмитента выросла на 54% (г/г, ТЧЭ) до $1565,5 млн, а EBITDA — на 68% (г/г) до $1241,7 млн. В этом году компания показывает стабильное поквартальное значение маржи по чистой прибыли выше 35%. Кроме того, «Совкомфлот» имеет высокий дивидендный потенциал. Совет директоров рекомендовал выплаты в размере 6,32 руб. на акцию за 9 месяцев 2023 года и намерен сохранить годовые дивиденды на уровне не менее 50% от чистой прибыли: выплата может составить 17,96 руб. на акцию с доходностью 14%.

На втором месте в топе успешных инвестпрогнозов оказались расписки Li Auto, которые с момента выпуска идеи от 10 октября принесли инвесторам доходность в размере 21%. В III квартале выручка эмитента превысила прогнозные значения и выросла на 271% (г/г) до 34,68 млрд юаней ($4,75 млрд). Чистая прибыль составила 1,34 юаня на акцию, что почти в три раза больше прогноза (0,56 юаня). В связи с сильными отчетами и улучшением прогнозов аналитики «Финама» обновили идею 17 ноября и повысили целевую цену по распискам Li Auto до $49,1, апсайд составляет 21,8%.

«Бронза» рейтинга досталась бразильской электроэнергетической компании Eletrobras. Идея по обыкновенным и привилегированным акциям от 18 августа принесла инвесторам по 18% доходности, а доходность по депозитарным распискам компании составила 21% и 23% соответственно. Положительная динамика бумаг связана с результатами приватизации Eletrobras в прошлом году и реформой корпоративного управления, которая значительно улучшила положение миноритариев. Ожидается, что в 2023-2027 гг. более половины (17 из 32) ГЭС Eletrobras перейдут от системы спускаемых правительством тарифов к свободному ценообразованию, что дает хороший ценовой рычаг с учетом низкой стоимости производства электроэнергии на ГЭС.