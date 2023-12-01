Число терминалов с биометрией увеличивает Сбер в Иркутской области

Сбер приступил к замене обычных терминалов на новые устройства, которые принимают оплату по картам, QR и биометрии.

В четвертом квартале 2023 года Сбер начал замену обычных терминалов, работающих через кассу, на новую модель, позволяющую осуществлять оплату без карты и даже телефона – по биометрическим данным. Торговой точке это абсолютно бесплатно и не требуется каких-либо усилий и интеграции, все работы производит ИТ-компания «АСФ». На текущий момент в Иркутской области установлено более 4,5 тыс. устройств, а в планах Сбера обновить весь парк электронных терминалов для возможности оплаты по биометрии до конца 2026 года.

«Сейчас наша платформа биоэквайринга – готовое, универсальное решение для клиентов Сбера, и мы планируем создать кросс-банковскую платформу на базе своего биоэквайринга, чтобы другие банки тоже могли использовать наше решение, и оплата биометрией была доступна клиентам других банков», – Александр Абрамкин, председатель Байкальского банка Сбербанка.