Финам: Высокая ключевая ставка пока не помогла охладить экономику

Данные Росстата свидетельствуют о перегреве экономики. Это означает, что 15 декабря с высокой выроятностью ЦБ вновь повысит ключевую ставку.

В среду Росстат опубликовал экономические индикаторы за октябрь и 10 месяцев 2023 года. По оценке Минэкономразвития, с исключением сезонного фактора в октябре ВВП вырос (+0,3% SA) по сравнению с +0,5% SA в сентябре, а в годовом выражении рост ВВП в октябре оценивается в 5,0% (г/г) против 5,6% (г/г) в сентябре. За 10 месяцев 2023 года ВВП, по оценке Минэка, вырос на 3,2% (г/г), а к уровню 2-летней давности – на 1,1%.

– Данные за октябрь показывают, что высокая ключевая ставка Банка России пока практически не привела к торможению роста экономической активности – выпуск в базовых отраслях вырос на 7,7% (г/г), – отмечает Ольга Беленькая, руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам». – Сильные темпы роста сохраняются в обрабатывающей промышленности, оптовой торговле, ускорился рост в потребительских секторах, существенное замедление роста отмечается только в строительстве. Рост в экономике поддерживается последствиями сильного бюджетного импульса конца 2022 – I полугодия 2023 года, увеличением прибылей компаний, ростом доходов населения и по-прежнему высокими темпами роста кредитования. С учетом более сильного, чем ожидалось, роста экономической активности в III квартале 2023 года и продолжения этого роста в октябре, по-видимому, рост экономики по итогам года будет не менее 3%.

С одной стороны, высокий рост инвестиций в основной капитал – это хорошо, т.к. обещает дополнительные производственные мощности и тем самым предполагает возможность расширения предложения в будущем. Однако, как правило, эти инвестиции являются долгосрочными и могут привести к увеличению предложения лишь в течение нескольких лет, в то время как проинфляционное давление спроса на сырье, материалы, рынок труда, спрос на импорт они создают уже сейчас. К тому же нет информации, позволяющей оценить будущую эффективность этих инвестиций и сроки реализации проектов.

Одновременно усилилась напряженность на рынке труда – безработица обновила исторический минимум (2,9%) при численности занятых вблизи рекордных значений, соотношение численности незанятого трудовой деятельностью населения к числу вакансий также на историческом минимуме. Рост номинальных зарплат в сентябре немного замедлился по сравнению с августом, но остается двузначным, что явно превышает возможности роста производительности труда.

Ресурсные ограничения ощущаются все острее: как сообщает Росстат, в обрабатывающих отраслях увеличивается число руководителей, отмечающих дефицит персонала как одну из основных причин, препятствующих выполнению производственных планов. Также превышение роста внутреннего спроса над производственными возможностями все более явно сказывается на ускорении инфляции. По последним данным Росстата, за прошлую неделю (21-27 ноября) инфляция ускорилась до 0,33%, а с начала месяца составила уже 1,13%, в годовом выражении (7,54% (г/г)) превысила верхнюю границу прогноза Банка России на конец года (7-7,5%). Даже с учетом того факта, что высокая инфляция прошлой недели была в основном обусловлена волатильными компонентами (скачок цен на авиабилеты на 12,5%, методологически учитывающий покупки билетов на месяц вперед, т.е. на предновогодний период), в сочетании с общей картиной перегрева в экономике это увеличивает вероятность повышения ключевой ставки Банка России на ближайшем заседании 15 декабря. Ограничения роста со стороны ресурсных возможностей и жесткая ДКП, скорее всего, приведут к существенному торможению роста экономики в будущем году (до 1-1,3%).