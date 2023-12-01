Назван город-лидер по количеству пекарен на тысячу жителей

Эксперты компании Filipov Capital проанализировали сегмент пекарен в крупнейших городах России. В ноябре 2023 года в 16 крупнейших городах России и их ближайших пригородах работает 11114 пекарен.

Наибольший объём таких предприятий общественного питания сейчас представлен в Москве. В российской столице работает 3082 пекарни. При этом на 1 тыс. человек в Москве приходится 0,3 пекарни.

Второе место по количеству пекарен занимает Санкт-Петербург, где в ноябре 2023 года, работает 2302 подобных заведения или 0,4 пекарни на 1 тыс. человек.

Третье место занимает Краснодар. В столице Краснодарского края сейчас работает 717 пекарен. При этом учитывая количество жителей на 1 января 2023 года именно этот город занимает первое место по количеству пекарен на 1 тыс. человек. Сейчас в этом городе на 1 тыс. чел. приходится 0,6 пекарни.

Меньше всего пекарен среди всех городов-миллионников сейчас открыто в Красноярске. В этом мегаполисе работает 201 пекарня или 0,16 пекарен на 1 тыс. человек.