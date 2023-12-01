Открыта регистрация на девятый «РобоСиб»

В нем могут принять участие молодые инженеры, робототехники и изобретатели со всей России. Выбрать соревновательное направление и подать заявку можно на сайте до 10:00 (мск) 12 декабря 2023 года.

Фестиваль пройдет в Иркутске по адресу: улица Байкальская, 253а («СибЭкспоЦентр», павильоны 1-2). Руководство участника и подробности по направлениям соревнований доступны на сайте.

Организаторы представили несколько направлений:

Лига исследований

Лига открытий

Лига решений

Лига технологий

Энергия в действии (младшая, средняя и старшая категории)

Дерзай, робот! (младшая и средняя категории)

«РобоСиб» – самый крупный робототехнический фестиваль в Сибири. Впервые он прошел в 2013 году. За это время география значительно расширилась, участники выросли и сами преподают, выступают на международных соревнованиях, разрабатывают роботов и развивают интерес к инженерной отрасли.