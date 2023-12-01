​​​​​​​Дефицит российского бюджета резко сократился

Оценку за 10 месяцев уменьшили на 185 млрд рублей. Об этом пишут «Известия».

Федеральный бюджет России в январе–октябре, по уточненным данным Федерального казначейства, исполнен с дефицитом в размере 1,05 трлн рублей. Это меньше ранее опубликованной оценки Минфина – 1,235 трлн рублей.

Месяцем ранее дефицит, по уточненной оценке казначейства, составлял 1,450 трлн рублей.

Оценка доходов российского бюджета за 10 месяцев практически не изменилась по сравнению с данными Минфина – 23,107 трлн рублей, расходы же казначейство оценило ниже – 24,157 трлн рублей против 24,341 трлн рублей.

Еще в январе–августе дефицит достигал 2,361 трлн рублей, или 1,5% ВВП. Однако с августа бюджет начал отыгрывать потери: вернулся к профициту в 230 млрд рублей (по оценкам западных аналитиков – около 450 млрд рублей). В сентябре – уже 662 млрд рублей. Тенденция сохраняется – по уточненным данным, в октябре профицит составил порядка 400 млрд рублей.

Ранее Госдума приняла бюджет на 2024 год. Доходы в 2024 году составят 35 трлн рублей, в 2025 году – 33,5 трлн рублей, в 2026-м – 34,1 трлн рублей. Для сбалансированности федерального бюджета в 2024 году будут использованы средства ФНБ в размере 1,3 трлн рублей. Помимо ФНБ основными источниками финансирования дефицита федерального бюджета в 2024-2026 годах будут государственные заимствования РФ.

По словам председателя ГД Вячеслава Володина, в 2024 году доходы бюджета вырастут почти на 29%. При этом более 2/3 доходов (67,2%) не зависят от нефти и газа. Резервный фонд Правительства РФ в 2024 году планируется в объеме 100 млрд рублей, в 2025 и 2026 годах – по 80 млрд рублей. Также предусматривается возможность его увеличения за счет поступления отдельных ненефтегазовых доходов.