Красная икра подешевела в России

На 2,6% – до 6 060 рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

Темпы падения стоимости красной икры по итогам октября достигли 2,6%, что стало максимальным снижением с января 2011 года. А в результате в середине осени цена составила 6 060 рублей — минимум с декабря прошлого года (5,94 тысячи рублей).

Ранее стало известно, что новогодний стол обойдется россиянам в 5,5 тыс. руб. Специалисты ассоциации Руспродсоюза узнали минимальные затраты россиян на новогодний стол, посчитав стоимость стандартного набора. Она составила 5,5 тыс. руб.

В набор вошли салат оливье, мясное горячее, нарезки, фрукты и десерт. И по сравнению с 2022 годом минимальный чек за новогодний стол вырос почти 10%. Это не включая алкоголя. А вот в ресторанах цены росли весь год и пропорционально курсу доллара.