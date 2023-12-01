Заболеваемость корью среди детей в 2023 году выросла в 8 раз

В этом году зарегистрировано 63 тыс. случаев гриппа среди детей, что на 799% больше, чем в 2022 году. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные Минздрава.

«С января по сентябрь 2023 года было зарегистрировано более 63 тыс. случаев гриппа среди детей, что на 799% больше, чем за тот же период 2022 года (более 7 тыс. случаев). Рост заболеваемости коклюшем за тот же период составил 965%, более 1,6 тыс. случаев было зарегистрировано в 2022 году, а в 2023 году – более 17,4 тыс. случаев», – говорится в сообщении.

Летом в Иркутской области корью заболели 13 человек. Куплено 6100 доз живой корьевой вакцины. Для минимизации рисков распространения болезни среди населения региона проведено дополнительное исследование привитости детей на педиатрических участках и в образовательных организациях, а также иные меры профилактики.