Иркутская область поднялась в Национальном рейтинге научно-технологического развития

По итогам 2022 года Приангарье поднялось на 18-е место с 21-го. Об этом сообщили во время заседания Комиссии по научно-технологическому развитию Российской Федерации.

– Иркутская область обладает огромным научным потенциалом, здесь есть все необходимое для развития наукоемких производств, которые позволят укрепить технологическую независимость страны. Правительство региона проводит большую работу по регулированию существующих инструментов и механизмов реализации региональной научно-технологической политики, – рассказал губернатор Игорь Кобзев.

Глава региона уточнил, что, исходя из отраслевой специализации, определены высокотехнологичные отрасли экономики области, где создается превалирующая доля ВРП. Инструменты реализации проектов направлены на значимые направления, среди которых энергетика, химическая промышленность, в частности производство медикаментов, и другие.