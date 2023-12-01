Рекорд по продажам смартфонов установлен в России

За 11 месяцев продано 27 млн аппаратов, к концу года их число может вырасти до 34 млн гаджетов. Об этом пишут «Известия».

О рекордных показателях продаж смартфонов в этом году говорят участники рынка и аналитики. Так, по итогам первых 11 месяцев рекордные показатели уже на лицо: в январе–ноябре было реализовано около 27 млн аппаратов (чуть больше, чем в самом благополучном для рынка 2020 году), рассказывает источник, близкий к одной из крупных федеральных сетей по продаже электроники. В 2021 году за этот период продали 26 млн смартфонов, в 2022-м – всего 21 млн.

О рекордных продажах смартфонов в этом году говорит и ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин, но он оперирует иными цифрами.

Эксперт считает, что к началу декабря в РФ было ввезено 31,5 млн смартфонов – столько же, сколько в рекордном для рынка 2021 году. В декабре в России может быть продано еще 2–2,5 млн аппаратов: если этот прогноз сбудется, то в РФ будет продано 33,5–34 млн смартфонов, – больше, чем когда бы то ни было, утверждает Эльдар Муртазин.

Ранее стало известно, что иркутяне продали на Авито на 15% больше новых смартфонов, чем в прошлом квартале. В III квартале 2023 года продажи новых смартфонов на Авито в Иркутске продолжили расти – на 15% за квартал. Об этом сообщают в пресс-службе сервиса. В топ-5 брендов по доле продаж на платформе в России вошли: Apple – 55%, Samsung – 14%, Xiaomi – 13%, Honor – 4%, realme – 2%. При этом яркую динамику показывают бренды из Поднебесной: Infinix (рост продаж в семь раз год к году), Tecno (в четыре раза) и realme (+70%).

Тренд III квартала – снижение цен на смартфоны китайских брендов на платформе в Иркутске: так, Honor стали доступнее на 21%, Infinix – на 12%. Новый iPhone на Авито в Иркутске приобретают в среднем за 50 700 рублей, Samsung – за 38 400 рублей, Xiaomi – за 19 200 рублей. Гаджеты «с пробегом» этих брендов обойдутся в среднем в 32 000 (Apple), 15 300 (Samsung) и 10 000 (Xiaomi) рублей соответственно.