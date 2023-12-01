Шелеховскому Центру помощи и спасения 3 года

Медицинский центр помощи и спасения, построенный в Шелехове компанией РУСАЛ, отметил трехлетие.

Сегодня медицинский Центр помощи и спасения продолжает работу как многопрофильный госпиталь. За 3 года работы в медцентр поступило в больницу более 8 000 пациентов. Этот центр стал неотъемлемой частью региональной системы здравоохранения.

Весной 2020 года промышленник и меценат Олег Дерипаска, понимая, что всех региональных ресурсов не хватит, принял важнейшее решение, благодаря которому удалось сохранить жизни огромному количеству людей. Чтобы поддержать медицину в борьбе с пандемией коронавируса и сохранить жизни людей, в Шелехове открыли госпиталь. Средства на строительство выделила компания РУСАЛ.

Центр помощи и спасения, укомплектованный самым современным оборудованием, стал первым новым медучреждением в Шелехове. Сегодня задача медицинского центра – помогать врачам в борьбе с коронавирусом и другими заболеваниями.

Иркутский алюминиевый завод по сей день активно участвует в жизни Центра. Металлурги продолжают оказывать поддержку, решают возникающие бытовые и технические вопросы, а также организовывают и проводят праздники для медицинских сотрудников.

По традиции, поздравить персонал больницы приехали работники ИркАЗа.

Компания в городах ответственности проводит большую социальную работу. Например, три года назад сразу в трех городах Иркутской области - Шелехове, Тайшете и Братске открылись медицинские центры помощи и спасения. От всей души поздравляем коллектив шелеховского медицинского центра с трехлетием и благодарим всех медиков за их самоотверженный труд и заботу о пациентах», - рассказала Елена Мартынова, директор по персоналу Иркутского алюминиевого завода компании РУСАЛ.