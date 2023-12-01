Доллар снова 90. Какой курс ждать до конца года?

Российский рубль вернулся на круглый уровень — 90 за доллар США. По мнению аналитиков БКС Мир инвестиций, ничего критичного не произошло.

– Фактор жесткого курса ЦБ и нормативы репатриации выручки экспортеров будут действовать как минимум до весны, а потом монетарные ограничения и валютные барьеры могут быть и пролонгированы на II половину года. В обстановке внешних вызовов и высокой чувствительности рубля, что часто затрудняет бизнес-процессы и планирование, финансовые власти вряд ли будут торопиться со смягчением. Тем самым очередной волны девальвации не ожидается, а краткосрочным игрокам на ослабление рубля в любой момент могут понадобиться стопы, – отмечают эксперты.

С точки зрения технического анализа, помимо круглой планки 90 у доллара есть всем известный уровень 92,5.

– В ближайшие недели не исключается и вариант подскока к искомому сопротивлению на 92,5 с быстрым возвратом на круглые 90 и даже ниже, где и может закончиться турбулентный 2023 г.