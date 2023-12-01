Главную городскую елку зажгли в Иркутске

Монтаж и украшение главной новогодней елки завершили в сквере имени Кирова в Иркутске – сегодня вечером на ней были зажжены гирлянды, рассказали в мэрии.

Мероприятие прошло при участии Деда Мороза – трансляция события велась в прямом эфире на одной из местных радиостанций.

При этом украшение остальной части сквера продолжается – здесь вокруг фонтана будет впервые залит каток, а в чаше установят радиостудию, откуда будет осуществляться вещание в режиме реального времени.

Работы ведут в рамках проекта «Ледовый город "Счастье чистой воды"».