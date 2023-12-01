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Иркутянину вернули 150 тысяч рублей, которые он потерял на улице

Житель Иркутска случайно обронил на улице в центре города 150 тысяч рублей – деньги удалось вернуть, рассказали в пресс-службе региональной полиции.

Инцидент случился на остановке неподалеку от цирка. Известно, что мужчина снял деньги из банкомата и пошел до своей машины. По пути купюры из его кармана случайно выпали.

Тем временем в полицию обратились жители Свердловского района, которые сообщили, что заметили разбросанные деньги. Правоохранители приехали на место и при понятых собрали их.

Чтобы найти хозяина крупной суммы, оперативники изъяли записи камер видеонаблюдения, что позволило установить личность 42-летнего иркутянина. Известно, что он обнаружил пропажу средств только на работе и совершенно не рассчитывал их найти. Деньги были возвращены мужчине в отделении полиции.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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