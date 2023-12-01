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Полярное сияние зафиксировали рядом с Иркутском

Необычное явление зафиксировали местные жители неподалеку от Иркутска – они заметили полярное сияние в красных тонах. Снимки появились в телеграм-канале местного планетария.

<p>Скриншот из телеграм-канала Иркутского планетария</p>

Скриншот из телеграм-канала Иркутского планетария

«Наблюдаем полярное сияние рядом с Иркутском! Эти снимки прислали наши коллеги по Иркутскому региональному астрономическому обществу Юлия и Валерий Шевцовы», – рассказали в организации.

Полярное сияние – это оптическое явление, при котором верхний слой атмосферы планеты светится зелеными, красными, желтыми, синими и фиолетовыми цветами. Его можно заметить примерно 10-20 раз в год, если оказаться в нужное время в нужном месте.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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