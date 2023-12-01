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Более 10 млн рублей хотят выделить в Иркутской области на дополнительные рейсы в Тофаларию

В Тофаларию, которая является труднодоступной территорией, планируют организовать дополнительные рейсы – на эти цели собираются выделить деньги. Подробности рассказали в пресс-службе правительства Иркутской области.

«Правительство региона подготовило поправки в региональный бюджет на 2023 год и плановый период 2024-2025. Проект закона будет рассмотрен на сессии заксобрания области 5 декабря. Поправками предлагается выделить в 2023 году Нижнеудинскому району дополнительно 10,1 млн рублей, что позволит выполнить до конца года еще 22 рейса вертолета вдобавок к 12-13 оставшимся на декабрь», – рассказали власти.

Кроме того, дополнительные средства планируется выделить и на завоз на территорию товаров первой необходимости.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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