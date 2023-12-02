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Почти 200 тысяч потратят в Иркутской области на таблички для домов-памятников

Новые информационные таблички появятся на 19 памятниках истории и культуры в Иркутске – на эти цели потратят почти 200 тысяч рублей, рассказали в пресс-службе регионального правительства.

<p>Фото правительства Иркутской области</p>

Фото правительства Иркутской области

Информационные знаки установят на зданиях, которые находятся в областной собственности. В их числе ледокол «Ангара», областная детская клиническая больница, Ивано-Матренинская детская больница, дом на улице Чкалова, 7, где ранее располагалось бесплатное училище для мужчин и женщин, а также музыкальный колледж имени Шопена.

На табличках указаны названия объектов и их номера в едином госреестре объектов культурного наследия.

В следующем году эта работа будет продолжена.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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