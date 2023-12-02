Темпы погрузки на сети РЖД в ноябре сократились

В ноябре 2023 года среднесуточный объем погрузки на сети РЖД сократился на 1,9% г/г до 3,38 млн т/сут. Основное снижение продолжает происходить за счет нефти, руды и леса.

В ноябре сокращение темпов погрузок на сети РЖД в годовом выражении продолжилось до 3,36 млн т./сутки (-1,9% г/г). Сокращение было обеспечено снижением перевозок нефти и нефтепродуктов, руды и лесных грузов. Тем не менее по сравнению с предыдущим месяцем темпы погрузки выросли (+1,5% к октябрю). Всего по итогам ноября на сети РЖД было погружено 101,5 млн т.

По итогам 11 месяцев отрицательную динамику показали лесные грузы, химикаты, руда и нефть. Главной причиной падения темпов погрузки нефти и нефтеналивных грузов стали экспортные ограничения на бензин и дизтопливо. Лесные грузы по-прежнему в минусе из-за недостаточного экспортного спроса, санкций в отношении российского ЛПК и рост издержек производителей. Химикаты снижаются из-за сокращения экспорта проудкции химпрома. Погрузка руды также продолжает сокращаться на фоне падения экспорта, в том числе железнорудного сырья и металлопроката. Кроме того, среди аутсайдеров оказались цемент (несмотря на рост в ноябре +12,5% г/г) и строительные грузы на фоне снижения строительных госзакупок, а также цветная руда и уголь (за счет сокращения экспортных поставок).

Лидерами погрузки в январе-ноябре 2023 года стало зерно (хотя в ноябре погрузки уже начали сокращаться: -3,1% м/м на фоне завершения уборочной кампании) за счет высокой урожайности в 2023 году и эффекта низкой базы 2022 года. Рост погрузок также продемонстрировали кокс и удобрения. Погрузки удобрений выросли за счёт увеличения квоты на экспорт, а погрузки кокса — за счет увеличение экспорта концентрата коксующегося угля.

Мы полагаем, что в декабре темпы погрузки вырастут на 0,5% м/м и 2,6% г/г, до 3,4 млн т. (объем погрузок в месяц может составить 105,4 млн т.: +3% г/г, +3,8% м/м), в первую очередь, за счет отмены запрета на поставки бензина заграницу, возврата топливного демпфера, роста спроса на продукцию чермета, а также увеличения экспортных поставок угля в Индию и Китай.

Ограничительными факторами, которые могут оказать давление на восстановление погрузок, — запрет на вывоз отходов и лома драгметаллов и продолжающееся снижение поставок леса.