Авария с участием иномарки случилась на дороге в Братске: пострадали двое детей

Авария произошла накануне на улице Рябикова в центральном районе Братска – столкнулись две иномарки, во время инцидента пострадали дети, рассказали в пресс-службе полиции Иркутской области.

Предварительно установлено, что Toyota Corolla при перестроении не уступила дорогу Subaru Impreza, из-за чего последняя въехала в столб.

В ДТП пострадали дети 3 и 5 лет, находившиеся в Subaru. Младшему пассажиру потребовалась госпитализация.

Известно, что несовершеннолетние перевозились с нарушением – водителя, который является их отцом, привлекли к ответственности.

Кроме того, выяснилось, что 22-летний водитель Toyota не имеет водительского удостоверения и страховки, за что также его ждет административное наказание.

По факту ДТП проводится проверка, обстоятельства произошедшего выясняются.