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Школьница в Иркутской области отсудила у администрации компенсацию за укус собаки

Маме и ее дочери, которую покусала уличная собака в Аларском районе, удалось отсудить денежную компенсацию. Подробности рассказали в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

Установлено, что инцидент произошел минувшей весной. В поселке Кутулик школьницу, возвращавшуюся домой, за ногу укусила бездомная собака.

Чтобы получить компенсацию, мать и дочь пошли в прокуратуру, которая направила соответствующий иск в суд. Требования истцов было удовлетворено – девочка получит 30 тысяч рублей, деньги должна будет заплатить администрация муниципалитета.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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