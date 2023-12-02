Четыре компании с активами в Иркутской области вошли в рейтинг топовых инвесторов Forbes

Аналитики Forbes составили список главных инвесторов России – в него вошло 30 компаний, в том числе четыре – с активами в Иркутской области. Рейтинг опубликован на сайте издания.

На десятом месте разместилась Иркутская нефтехимическая компания, основанная в 2000 году и имеющая штаб-квартиру в столице Приангарья. Инвестиции организации за 2022 год оцениваются в 127,8 млрд рублей. Является одним из крупнейших независимых производителей углеводородов в стране.

Одиннадцатую строчку заняла Эн+, чьи заводы расположены в Иркутской области. Компания является крупнейшим производителем алюминия за пределами Китая – годовая мощность составляет около 4 млн тонн. Организация основана в 2002 году. Объем ее инвестиций по итогам 2022-го оценили в 118,5 млрд рублей.

Крупнейший производитель золота в России и одна из пяти ведущих глобальных золотодобывающих компаний «Полюс» заняла четырнадцатую строчку списка, обладает наибольшими запасами золото в мире. Предприятия организации работают в Красноярском крае, Иркутской и Магаданской областях, а также в Якутии. Инвестиции по итогам 2022 года составили 99 млрд рублей.

Последнее – тридцатое – место в списке заняла компания «Илим», которая имеет филиал в городе Усть-Илимске Иркутской области. Организация была основана в 1992 году. В настоящее время она производит 3,6 млн тонн продукции в год – 75% всей российской товарной целлюлозы, 20% картона и 10% бумаги. Инвестиции по итогам прошлого года оцениваются в 35,7 млрд рублей.