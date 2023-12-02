Иркутский авиационный завод создал и передал минобороны новые Су-30СМ2 и Як-130

Министерство обороны получило новые самолеты Су-30СМ2 и Як-130 – их передал Иркутский авиационный завод. Техника прошла необходимые наземные и летные испытания и отправилась к месту несения службы, рассказали в пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации.

«Иркутский авиационный завод своевременно выполняет план выпуска новых самолетов в рамках гособоронзаказа. Партия учебно-боевых самолетов Як-130 завершает поставки данного типа воздушных судов по программе текущего года. Очередные Су-30СМ2 поступят в ВКС России. На предприятии уже приступили к производству самолетов по программе следующего года», – сообщил глава ОАК Юрий Слюсарь.

Истребители Су-30СМ2 являются усовершенствованными моделями – у них доработан комплекс бортового радиоэлектронного оборудования, в целом благодаря модернизации возросли боевые возможности самолетов. В частности, увеличилась дальность обнаружения и опознавания воздушных целей.