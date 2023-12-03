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Стало известно, когда откроется завод полимеров в Усть-Куте

Иркутский завод полимеров строят в Приангарье – это крупный инвестиционный проект ИНК. Подробности о его готовности рассказал генеральный директор компании Яков Гинзбург.

«На сегодняшний день наш крупнейший инвестиционный проект Иркутский завод полимеров находится на высокой стадии, текущий статус составляет около 82 %, на площадке работают 7,7 тысячи человек. Рассчитываем, что уже в декабре 2024 года мы получим первые тонны полиэтилена и в 2025-м выйдем на полный режим производства», – уточнил Яков Гинзбург.

Предполагается, что на предприятии будут трудиться жители Иркутской области, в том числе студенты. Вопрос подготовки кадров планируется обсудить в рамках рабочего визита главы региона в Усть-Кутский промышленный техникум.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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