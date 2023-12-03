Названы сферы деятельности, где чаще всего платят новогодние премии в России

Сервис для поиска работы и сотрудников «Работа.ру» провел исследование и выяснил, в каких сферах деятельности российские работодатели чаще всего выдают новогодние премии. Результаты есть у SIA.RU.

Чаще предпраздничные поощрения платят в сфере строительства – это делают 80% организаций, недвижимости – 75%, финансов и страхования – 72%, общественного питания – 67%, ИТ – 66%. Как правило, выдавать дополнительные деньги людям начинают с 1 декабря.

Обычно премии работникам выплачивают представители малого и среднего бизнеса. Размер поощрения в 55% случаев зависит от результатов работы, 14% компаний выплатят «13-ю зарплату». 11% организаций перечисляют дополнительно 21-30% от ежемесячного заработка. Остальные – иные суммы.

Свыше половины компаний, которые платят премии, выдают таковые всем сотрудникам, 39% – отличившимся работникам, 16% – тем, кто давно трудится, 5% – начальникам.