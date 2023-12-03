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В Иркутске за 590 млн рублей продают знаменитый дом-памятник в центре города

Знаменитое здание-памятник, которое известно как «Мануфактурный магазин Второвых», выставили на продажу в городе Иркутске – его оценили в 590 млн рублей, следует из данных «Авито».

Объект расположен на улице Горького, 42, он продается вместе с земельным участком. По словам продавца, памятник имеет очень хорошее техническое состояние. В нем снимают помещения ряд организаций – магазины «Эльдорадо», «Читай город», ресторан РеstоТеstо, бутики обуви SаnDаli и Riеkеr.

Известно, что «Мануфактурный магазин Второвых» был построен в конце ХIХ века, недавно его фасад был отреставрирован.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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