Названы богатейшие долларовые миллиардеры России

Forbes составил рейтинг богатейших миллиардеров России по итогам 2023 года. При создании списка учитывалось состояние предпринимателей – активы и личное имущество, в том числе семейное. Топ опубликован на сайте издания.

На первом месте сооснователь компаний «Еврохим» и СУЭК Андрей Мельниченко. Состояние бизнесмена оценивается в 25,2 млрд долларов – это значение за год выросло на 14,1 млрд. Ему принадлежит крупнейшая в мире парусная яхта «А», а также коллекция картин импрессионистов.

Второе место досталось президенту холдинга «Интеррос» и ГМК «Норильский никель» Владимиру Потанину, чье состояние по итогам 2023 года составляет 23,7 млрд долларов, что на 6,4 млрд больше, чем в 2022-м. Известно, что принадлежащей ему компании в 2021 году пришлось выплатить рекордные 146,2 млрд рублей в качестве компенсации за экологический ущерб от разлива топлива под Норильском.

Третью строчку занял председатель правления Национальной федерации спортинга Владимир Лисин, чье состояние составляет 22,1 млрд долларов – это значение за год выросло на 3,7 млрд. В настоящее время имеет активы в НЛМК, «Первой грузовой компании», а также «Первой портовой компании».

Всего в рейтинг вошли 110 человек, чей доход превышает 1 млрд долларов. В топ включены только те граждане, кто заработал основную часть капитала, не будучи госслужащим.