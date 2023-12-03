Делегация правительства и Заксобрания Иркутской области посетила объекты ИНК в Усть-Куте

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев осмотрел комплекс промышленных объектов на Ярактинском нефтегазоконденсатном месторождении (ЯНГКМ).

Глава региона посетил объекты вместе с председателем совета директоров Иркутской нефтяной компании (ИНК) Николаем Буйновым, генеральным директором ИНК Яковом Гинзбургом. Участие в осмотре также приняли главный федеральный инспектор по Иркутской области Андрей Абрусевич, председатель Законодательного собрания Иркутской области Александр Ведерников, представители правительства региона.

Губернатор ознакомился с работой гелиевого завода, это производство было запущено в этом году. Как сообщил руководитель дирекции по переработке и компримированию газа Олег Гордеев, в 2018 году ИНК приступила к проектированию установки на ЯНГКМ. В начале мая 2023-го компания запустила завод в режиме опытного применения. Завод является вторым крупнейшим в России.

В настоящее время мощность производства составляет 10 млн литров гелия в год. Гелий широко используется в различных отраслях промышленности: атомной энергетике, металлургии, пищевой промышленности, медицине.

В это же время представители правительства осмотрели стройплощадку Иркутского завода полимеров, крупного проекта Иркутской нефтяной компании. О готовности этого проекта губернатору рассказал Яков Гинзбург.

– На сегодняшний день наш крупнейший проект, Иркутский завод полимеров, находится на высокой стадии готовности, текущий статус составляет около 82 %, на площадке работают 7,7 тысячи человек. Рассчитываем, что уже в декабре 2024 года мы получим первые тонны полиэтилена и в 2025-м выйдем на полный режим производства, – уточнил Яков Гинзбург.

Игорь Кобзев подчеркнул, что особое внимание сегодня важно уделить формированию кадрового состава предприятий.

– Масштабные проекты, которые развивают на территории Усть-Кута, очень важны не только для Иркутской области, но и для Российской Федерации. Сегодня правительство региона уделяет большое внимание кадровому вопросу, важно, чтобы на предприятиях трудились жители Иркутской области, наши студенты. Иркутский завод полимеров, по поручению президента РФ, должен открыться в 2024–2025 году, увидели, что работа идет по плану, реализуются меры поддержки, ИНК тоже выполняет взятые на себя обязательства, – рассказал Игорь Кобзев.

Вопрос подготовки кадров для работы на крупных производствах Усть-Кутского муниципального образования планируется обсудить в рамках рабочего визита главы региона в Усть-Кутский промышленный техникум.