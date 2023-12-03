Существенный рост цен на аренду квартир зафиксировали в Иркутске

Аналитики исследовали цены на аренду жилья в 70 российских городах и практически во всех из них, в том числе Иркутске, зафиксировали рост стоимости, следует из данных федерального портала «Мир квартир».

В частности, в столице Приангарья аренда однокомнатных квартир за ноябрь подорожала на 7,9%, с начала года – на 6,1%, средняя цена на них сейчас составляет 23,3 тысячи рублей. Съем двухкомнатного жилья за ноябрь стал дороже на 5,7%, с начала года – на 12,9%, сейчас он составляет 31,5 тысячи рублей.

Что касается трехкомнатных квартир, то за предыдущий месяц они стали дороже на 7,3%, с начала года – на 14,1%. В настоящее время в Иркутске они в среднем стоят 40 тысяч рублей в месяц.

Согласно данным по России, больше всего за ноябрь в стране подорожало жилье в Набережных Челнах, Улан-Удэ и Тольятти, с начала года – в Кирове, Набережных Челнах, Мурманске.