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Почти половина иркутян откажутся от праздничных программ по ТВ в новогоднюю ночь

Большинство жителей Иркутска не собираются смотреть новогодние программы по телевизору в ночь с 31 декабря на 1 января. К такому выводу пришли аналитики сервиса по поиску работы SuperJob, которые провели опрос среди экономически активных людей. Результаты есть у SIA.RU.

«Музыкальные развлекательные передачи в новогоднюю ночь собираются смотреть 11% иркутян, 32% включат их для фона. 47% не будут смотреть "огоньки" 31 декабря», – рассказали исследователи.

Также они выяснили, что женщины чаще представителей сильной половины смотрят новогодние передачи и включают их фоном.

Кроме того, чаще подобные программы интересны людям с детьми, а также зрелой аудитории.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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