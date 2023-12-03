Названа компания, которая создаст мастер-план развития Усть-Кутского района

Общественные слушания при участии представителей бизнеса, власти и местных жителей прошли в Усть-Кутском районе – на мероприятии обсуждался мастер-план развития территории. Подробности рассказал губернатор Игорь Кобзев.

«Разработкой мастер-плана займется ФАНУ «Восточный центр государственного планирования». Компания разработала мастер-планы для Петропавловска-Камчатского, Магадана, Анадыря, Биробиджана и других городов и территорий. Намерения закреплены в трехстороннем соглашении между администрацией района, ИНК и Востокгоспланом», – отметил глава региона.

Во время мероприятия жители обозначили свои пожелания и проблемы. Они касались медицины, образования, состояния дорог, транспортной доступности, ЖКХ, благоустройства дворов и общественных пространств. Замечания планируется учесть – для этого будет создан специальный портал с инициативами граждан, а также сформирован проектный офис.