Иркутск занял пятое место в Сибири по размеру зарплат разнорабочих

Служба исследований hh.ru проанализировала уровень предлагаемых зарплат в вакансиях разнорабочих в крупнейших городах Сибири и выяснила, где этим специалистам предлагают наиболее высокий уровень дохода. В анализ попали города, где с начала года было открыто не менее 100 вакансий разнорабочих.

Лидером стал Бердск – в этом городе медиана предлагаемой зарплаты в вакансиях разнорабочих в 2023 году составила 86 048 руб. На втором месте оказался Канск (83 333 руб.), на третьем – Норильск (80 275 руб.), на четвертом – Ачинск (80 000 руб.), на пятом – Иркутск (72 092 руб.). Интересно, что города-миллионники уступили лидерство в зарплатном рейтинге, и Омск занял лишь седьмое место (56 947 руб.), Красноярск – восьмое (56 006 руб.), Новосибирск – десятое (49 957 руб.).

Наименее конкурентные зарплаты разнорабочим сейчас предлагают в Барнауле (40 344 руб.) и Бийске (39 787 руб.).

За январь-ноябрь 2023 года спрос на разнорабочих в Сибирском ФО вырос почти в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (сразу на 84%) и превысил 25 тысяч вакансий. Чаще всего такие вакансии открывают компании из отраслей «Строительство, недвижимость», «Металлургия, металлообработка» и «Добывающая отрасль». В каждом втором предложении о работе опыт от соискателя не требуется. Треть вакансий разнорабочих предполагают вахтовую занятость.

Добавим, что разнорабочие относятся к дефицитным специалистам: на одну такую вакансию в регионе приходится в среднем 1,8 резюме, что говорит об острой нехватке кадров.