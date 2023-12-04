Новогоднюю елку представила Иркутская область на ВДНХ

В Москве открылась выставка «Елки России». Там разместили 90 голубых елей. 89 из них представляют регионы, ещё одно дерево олицетворяет символ всей нашей страны.

На главной аллее ВДНХ собрались 18 Дедов Морозов из разных регионов России, они объявили старт зимнего сезона и разом зажгли 360 тысяч огней. Общая протяженность гирлянд – 36 км, а это почти вся протяженность столицы России от южной до северной границы Москвы.

Наряжали новогодних красавиц дизайнеры-флористы международного уровня. Каждый регион украсил главный символ Нового года в соответствии со своими народными промыслами и традициями.

На елке Иркутской области размещены игрушки мастеров Усть-Ордынского Национального центра художественных народных промыслов.

Среди них украшения из металла в этностиле, гобелен из конского волоса, сувенирная юрта. Авторская художественная мастерская Tavolga представила фарфоровые изделия с ручной росписью и лепкой. Это елочные игрушки «Нерпа», «Силуэт Байкала», «Валеночек» и другие. Также нашу новогоднюю красавицу украшают работы мастерской Тальцинской глиняной игрушки «Байгол». В их числе глиняные игрушки-окарины, или свистульки, «Медведь», «Лось», «Омуль», «Соболь», «Сова», «Белка».

Посетители узнают о концепции каждого дерева, особенностях национальных украшений, достоянии регионов. После завершения выставки все ели высадят на ВДНХ. Они станут символом содружества и единства всех регионов страны. Созданные региональные коллекции нарядов с описанием войдут в единый каталог «Елки России».

Сами елки – подарок от Рослесхоза выставке и ее гостям. Деревья выращены в питомнике в Сергиевом Посаде, а позднее буду высажены на ВДНХ.