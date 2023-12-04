РСХБ принял участие в обсуждении взаимодействия иркутских товаропроизводителей и торговых сетей

Директор Иркутского филиала Россельхозбанка Наталья Баркова приняла участие в выездном заседании правления некоммерческого партнерства «Союз предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности», состоявшемся по инициативе товаропроизводителей Ангарска.

Совместно с руководителями ведущих предприятий агропромышленного комплекса региона и представителями министерства сельского хозяйства Иркутской области участники совещания обсудили вопрос взаимодействия переработчиков с предприятиями сетевой розничной торговли. Эксперты также посетили супермаркеты «Командор» и «Пятерочка» в 33 микрорайоне Ангарска и на месте обсудили возможные меры поддержки фермеров.

Члены Союза отметили, что предприятия региона, особенно товаропроизводители малых форм хозяйствования, не всегда имеют возможность размещать свою продукцию на прилавках крупных сетей. В числе основных причин – жесткие условия сотрудничества: низкая закупочная стоимость, высокая торговая надбавка, требования к объему продукции и его упаковке.

Наталья Баркова обратила внимание, что несмотря на большой интерес у населения к продукции местного производства, ее ассортимент в торговых сетях представлен в недостаточном объеме, а имеющийся – находится в неконкурентных условиях и предложила представлять малому аграрному бизнесу выделенные зоны – «фермерские островки», чтобы расширять возможности для реализации продукции.

Директор филиала также рассказала предпринимателям о цифровой экосистеме Своё и возможностях, которые предоставляет РСХБ для повышения имиджа выпускаемой продукции и ее продвижения.

«Экосистема банка активно развивается, наполняется новыми площадками, которые полезны для любого – как начинающего, так и действующего фермера. Например, на платформе Своё Родное, которую можно назвать витриной фермерской продукции, в Иркутской области зарегистрировано более 100 фермеров и представлено около 5500 товаров. Она помогает решать проблемы логистики и доставки продукции до потребителя. Её развитию способствует уникальный проект «Вкусная пятница», который позволяет приобрести местную продукцию, не выходя из офиса. К проекту присоединились более десяти предприятий и крупных организаций региона. Активно развивается платформа Своё Фермерство, где фермеры и население могут найти продавца/покупателя товаров, связанных с ведением агробизнеса», – поделилась информацией Наталья Баркова.