Серьезной коррекции по-прежнему нет. Есть ли шансы на возобновление роста рынка акций?

Индекс Мосбиржи снижался всю прошлую неделю, однако пока это нельзя назвать нормальной коррекцией, считает эксперт БКС Мир инвестиций Максим Шеин. Есть ли шансы на возобновление роста? Ждать ли доллар на уровне 100 рублей? На эти вопросы эксперт ответил в своём еженедельном шоу «Без плохих новостей».

– Падение индекса Мосбиржи чисто символическое 2%, то есть в рамках волатильности. Есть, конечно, небольшой переток в облигации, доходность ОФЗ держится ниже 12%, но это всё-таки больше расчёт участников рынка на снижение ключевой ставки в следующем году.

При этом небольшое снижение российских акций происходит на растущем курсе доллара, отмечает эксперт. Корреляция фондового и валютного рынка ломается, а уход курса ниже 91 рубля за доллар приведёт к тому, что игроки будут закладываться на дальнейшее укрепление рубля. И по мнению Максима Шеина, основания для этого есть. По данным ЦБ, в ноябре экспортёры продолжили наращивать продажу валюты, и она перебила октябрьское значение в 12,5 млрд долларов, которая в свою очередь была выше сентябрьских значений на 36%.

– Чтобы вернуть покупателей на рынок акций в декабре, доллар должен вернуться в диапазон 91-94. Но, кроме технических факторов, особых предпосылок для этого нет. Закончился налоговый период, но это не повлияло на динамику курса в октябре. Возможно, экспортёры избавят на некоторое время обороты по продаже валюты, чтобы дождаться более выгодного курса. В ноябре мировые цены на нефть просели более чем на 10%. И это тоже, возможно, приведёт к снижению продаж валютной выручки экспортёрами. Пока выход в диапазон 91-94 выглядит как трудная, но решаемая задача, но приближение к трёхзначной отметке почти нереально в ближайшие месяцы, – резюмирует эксперт.