Названы четыре фактора роста российской экономики

Полезнее всего оказался уход с рынка западных компаний, пишут «Известия» со ссылкой на главу комиссии Совета Федерации по информполитике и взаимодействию со СМИ Алексея Пушкова.

Уход зарубежных компаний дал возможность развиваться российским предпринимателям, которые быстро заполнили освободившийся рынок. Вторая причина в активизации ВПК. Третья причина – востребованность российских нефти и газа за рубежом.

«Четвертая причина состоит в том, что страны Глобального Юга не поддержали западные санкции, в результате чего мы получаем необходимую нам продукцию», – говорит Пушков.

Ранее стало известно, что наибольший спрос на персонал в Иркутской области в сентябре аналитики наблюдают в сферах строительства и недвижимости, логистики, промышленности, ритейла и медицины.

Кроме того, специалисты отмечают годовой прирост средних рыночных зарплатных предложений работодателей в Иркутской области в сферах информационных технологий (+7,2%), строительства (+6,9%), маркетинга и рекламы (+5,7%), кадров и банков (+5,1 и 5% соответственно).

Самую высокую зарплату в сентябре в Иркутской области предлагают специалистам медицинской сферы: стоматологу-ортодонту готовы платить от 400 тыс. рублей, врачу-флебологу обещают 250 тыс. рублей, заведующему хирургическим отделением в районной больнице – до 140 тыс. рублей, а рентгенолог будет получать от 100 тыс. рублей.