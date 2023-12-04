Администрация УКМО, ИНК и Востокгосплан подписали соглашение о разработке мастер-плана Усть-Кутского района

Иркутская нефтяная компания (ИНК) подписала трехсторонний договор о разработке и реализации мастер-плана Усть-Кутского района с администрацией Усть-Кутского муниципального образования (УКМО) и ФАНУ «Восточный центр государственного планирования» (Востокгосплан). Подписание состоялось в Усть-Куте.

ФАНУ «Востокгосплан» занимается выполнением научно-исследовательских и экспертно-аналитических работ в области социально- экономического развития субъектов РФ. Компания разработала мастер-планы для Петропавловска-Камчатского, Магадана, Анадыря, Биробиджана и других городов и территорий.

Мастер-план развития Усть-Кутского района будет профинансирован за счет средств ИНК и разработан на период до 2035 года.

– Крупные проекты Иркутской нефтяной компании создают высокий потенциал социально-экономического развития Усть-Кута и всего муниципального района. Реализуют этот потенциал люди. Поэтому важно, чтобы город и район стали комфортным местом для жизни людей, жители имели возможность разнообразно и с пользой проводить свой досуг, получали качественную медицинскую помощь, могли дать хорошее образование детям. В городе уже заметны позитивные перемены: в 2023 году Усть-Кут набрал 142 балла в рейтинге индекса показателей качества городской среды. За 5 лет позиция города выросла в 1,5 раза на 51,6%. И это только начало позитивной трансформации Усть-Кута и района. Задача команды ФАНУ «Востокгосплан» – разработать мастер-план района, который позволит ему к 2035 году получить более 200 баллов в рейтинге индекса показателей качества городской среды, приблизившись по комфортности к таким городам как Казань и Санкт-Петербург, – сообщил директор ФАНУ «Востокгосплан» Михаил Кузнецов.

Основными этапами работ станут проведение анализа данных всех сфер района – транспорта, жилищно-коммунальных условий, образования, демографии, социально-экономического развития, экологии и туризма.

Cпециалисты ФАНУ «Востокгосплан» выявят новые «торгуемые сектора» – синергичные к существующим направления социально-экономического роста Усть-Кута и всего муниципального района, разработают сценарии развития города и муниципалитета, реализуют в мастер-плане запросы жителей и бизнеса на гармоничное развитие городской среды.

Также «Востокгосплан» разработает концепции перспективного, социально-экономического и пространственного развития района. Последнее предполагает работу над сценарием развития планировочной структуры города, включая подготовку тематических карт, отображающих ключевые направления социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры. По результатам выполнения первых трех этапов будет создан проектный офис для реализации мастер-плана.

– Рассчитываем, что разработка мастер-плана станет отправной точкой для развития нового Усть-Кута. Это позволит улучшить уровень жизни горожан, повысить качество городской среды и инфраструктуры. Благодаря этому новому импульсу развития территории будут успешно реализовываться действующие и будущие инвестиционные проекты, важные и для города, и для всего региона, – отметил генеральный директор, председатель правления ИНК Яков Гинзбург.

Итогом станет формирование бюджета для развития района. Создание социальной инфраструктуры позволит жителям остаться на территории и станет стимулом для дальнейшего самостоятельного роста района-донора.

– Подписание мастер-плана для Усть-Кутской района – это начало большого пути. Тем более, что мы одних из первых в регионе, у кого появилась такая уникальная возможность. Важно, что в разработке мастер-плана участвуют и местные жители, у которых много идей по улучшению нашей территории, – прокомментировал мэр района Сергей Анисимов.