Доходы российских компаний сократились вдвое

За первое полугодие организации заработали вдвое меньше, чем за шесть месяцев 2022-го, – 342 трлн рублей. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные ФНС.

За первые шесть месяцев доходы российских компаний снизились в два раза по сравнению с первым полугодием 2022-го, следует из данных аналитического портала ФНС, которые публикуются с большим лагом. Показатель снизился с 694,1 трлн до 342,2 трлн рублей.

Отчетности крупнейших компаний за девять месяцев 2023-го, которые изучили «Известия», подтверждают тренд на снижение доходов. Например, выручка «Газпрома» снизилась на 36%, «Роснефти» – на 8%, «Лукойла» – на 12%, «Уралкалия» – на 26%, «Акрона» – на 34%, «Интер РАО» – на 43%, «НОВАТЭКа» – на 9%, «ФосАгро» – на 28%. «Известия» направили запросы в эти компании и другим крупнейшим игрокам.

В «Русале» отметили, что за шесть месяцев выручка компании снизилась на 16,9%, до $5,95 млрд. На фоне давления на российских производителей со стороны недружественных стран, попыток запрета поставок алюминия и его производных на европейские рынки, а также «гибкой» экспортной пошлины, введенной в РФ с 1 октября, состояние алюминиевой отрасли можно охарактеризовать как тяжелое, добавили там.

При этом в пресс-службе X5 Group сообщили, что выручка в первом полугодии составила 1,46 трлн рублей, это на 17,3% выше, чем за аналогичный период 2022-го.

Ранее Иркутск занял пятое место в Сибири по размеру зарплат разнорабочих. Лидером стал Бердск – в этом городе медиана предлагаемой зарплаты в вакансиях разнорабочих в 2023 году составила 86 048 руб. На втором месте оказался Канск (83 333 руб.), на третьем – Норильск (80 275 руб.), на четвертом – Ачинск (80 000 руб.), на пятом – Иркутск (72 092 руб.). Интересно, что города-миллионники уступили лидерство в зарплатном рейтинге, и Омск занял лишь седьмое место (56 947 руб.), Красноярск – восьмое (56 006 руб.), Новосибирск – десятое (49 957 руб.). Наименее конкурентные зарплаты разнорабочим сейчас предлагают в Барнауле (40 344 руб.) и Бийске (39 787 руб.).