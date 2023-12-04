ФРП Иркутской области не будет увеличивать льготную ставку по займам для предприятий

На заседании Наблюдательного совета Фонда развития промышленности Иркутской области принято решение о сохранении льготной процентной ставки на уровне 1% годовых. Это касается региональных программ финансирования технической модернизации. По федеральным и совместным федерально-региональным программам ФРП РФ повысил ставки в середине ноября: теперь они составляют от 3% до 5%.

«В 2023 году Набсоветом одобрено 22 заявки на займы по совместным и региональным программам. Общая сумма займов, включая федеральные средства, – 1,3 миллиарда рублей. Это самый чёткий показатель, насколько важным для областной промышленности является поддержка Фонда. Иркутская область, согласно рейтингу российских регионов по экономическому потенциалу, составленному Фондом развития гражданского общества, – в топ-10 по стране. Поэтому мы посчитали уместным и необходимым сохранить прежние условия льготного финансирования производственных предприятий в рамках региональных программ», — объясняет глава Наблюдательного совета Фонда развития промышленности Иркутской области, первый заместитель председателя Правительства Приангарья Руслан Ситников.

Руслан Ситников

В областном ФРП уточняют, что Наблюдательный совет запланировал вернуться к вопросу изменения льготной процентной ставки ко второму кварталу 2024 года.

На текущий момент капитализация Фонда превышает полмиллиарда рублей. Министерство экономического развития и промышленности Иркутской области сообщает, что она может быть увеличена уже в начале 2024 года, в связи с тем, что «количество заявок на заёмное финансирование по льготным условиям, очевидно, станет ещё больше после решения Набсовета о сохранении текущей ставки», — прогнозирует министр экономического развития и промышленности региона Наталья Гершун.

Наталья Гершун

Также на заседании Набсовета одобрены последние в 2023 году заявки по компенсационным программам. В общей сложности региональный ФРП получил 89 заявок, 46 из них получили одобрение. «Мы возмещаем предприятиям часть затрат на транспортировку готовой продукции, на доставку сырья и материалов, на уплату процентов по кредитам, направленным на реализацию импортозамещающих проектов, — объясняет директор Фонда Яна Шевченко. — Суммарно заявители получат компенсации в размере 18 миллионов 468 тысяч рублей».

Яна Шевченко

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