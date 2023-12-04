Названы наиболее распространенные пункты соцпакетов сотрудников в Иркутске

В опросе сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие представители работодателей из Иркутска.

В каждой второй компании самыми популярными составляющими компенсационного пакета являются обучение за счет работодателя (52%), корпоративные мероприятия (49%) и подарки к праздничным датам (48%). В 36% компаний работодатели оплачивают сотрудникам связь и интернет, в 34% – помогают материально в сложных жизненных ситуациях. Еще 34% компаний предоставляют возможность приобретения со скидкой услуг или продукции компании. В 25% компаний сотрудники питаются бесплатно или получают компенсацию на питание. 22% работодателей предоставляют сотрудникам служебный транспорт.

Полисом добровольного медицинского страхования и дополнительными днями отпуска пользуются сотрудники 18% компаний, еще столько же работодателей предоставляют служебное жилье или компенсируют расходы на аренду. 10% работодателей финансируют абонементы сотрудников в спортклубы или бассейн. По 7% работодателей практикуют доплаты к отпускным выплатам, предоставляют льготные путевки и оплачивают сотрудникам проезд на общественном транспорте. В 5% компаний сотрудники имеют право на беспроцентную ссуду, в 4% – на оформление льготного кредита или ипотеки. Помощью корпоративного юриста, финансиста или психолога могут воспользоваться сотрудники 1% компаний.

У 7% работодателей компенсационный пакет отсутствует, они предоставляют работникам только соцпакет, гарантированный ТК РФ.