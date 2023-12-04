Иркутская область заняла 66 место в рейтинге ЗОЖ

Регион ухудшил позиции – с 39,8 баллов в 2021 году, до 43,8 в 2022-м.

Место Регион 55 Новосибирская область 65 Кемеровская область 66 Иркутская область 71 Республика Бурятия

Согласно рейтингу РИА Новости, лидирующая тройка по сравнению с результатами прошлого года не изменилась. Как и год назад, первую строчку рейтинга занимает Чеченская Республика, вторую – Дагестан, а третью – Ингушетия. Высокие позиции в списке регионов по таким показателям, как потребление табачных изделий и алкогольной продукции, свидетельствуют о низкой распространенности вредных привычек в этих республиках Северного Кавказа, чему в немалой степени способствуют сложившийся веками образ жизни и строгие традиции, отмечают составители рейтинга.

Кроме вышеперечисленных северокавказских республик, в лидирующую группу рейтинга вошли Ульяновская область, Кабардино-Балкарская Республика, Волгоградская область, Республика Башкортостан, Рязанская область, Республика Марий Эл и Брянская область.

В замыкающей рейтинг десятке также произошли некоторые изменения. В наибольшей степени привержены вредным привычкам жители Хакасии, Еврейской автономной области, Камчатского края, Сахалина, Забайкалья, Магаданской, Амурской областей, Ямало-Ненецкого автономного округа, Удмуртии и Карелии.

Наиболее заметные позитивные изменения в последней десятке рейтинга показали Удмуртия, которая улучшила свои позиции и в рейтинге 2022 года поднялась на 77-е место, а также Амурская область, занявшая 79-ю позицию. Самое существенное ухудшение позиций в последней десятке – у Карелии и Ямало-Ненецкого автономного округа, которые потеряли по семь позиций и заняли 76-ю и 78-ю строчки рейтинга соответственно.