Золото обновило исторический максимум

Цена драгоценного металла на торгах в понедельник превысила отметку $2140 за тройскую унцию, обновив исторический максимум. Котировки преодолели область $2050–2080, которая трижды останавливала восходящие тренды, отмечают в своём обзоре эксперты БКС Мир инвестиций.

– Локальным драйвером для роста цен выступил очередной виток обострения геополитической напряженности на Ближнем Востоке, а также новости об атаках на коммерческие судна в Красном море. Геополитический фактор может провоцировать сильные, но часто краткосрочные движения в золоте, – подчеркивают аналитики БКС.

Они добавляют, что фундаментальную среднесрочную поддержку спросу на драгметалл оказывает снижение доходностей по долларовым гособлигациям США и рост реальных процентных ставок. При закреплении в ближайшие дни выше $2080 возможно продолжение восходящего движения. В качестве значимого уровня сопротивления по золоту сейчас можно выделить район $2200–2210.

Ранее эксперты прогнозировали начало бычьего тренда по золоту, когда цены на драгоценный металл могут вырасти в разы. "Несмотря на открытие новых месторождений, с 2011 года, запасы крупнейших компаний мира сократились на треть. А спрос на золото растёт. Мировые центральные банки сокращают вложения в американские государственные облигации и наращивают долю золота", – резюмировали эксперты.