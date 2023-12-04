Названы самые дорогие новостройки ЦАО Москвы со сдачей в 2023-2024 гг.

Эксперты Skolkovo Realty провели анализ первичного рынка новостроек Центрального административного округа (ЦАО) Москвы с предполагаемым сроком сдачи в 2023-2024 гг. и назвали стоимость самых дорогих объектов.

Басманный район – представлен 174 объектами. Лидер по стоимости – 4-комнатная квартира площадью 156,06 м² в ЖК MYPRIORITY Basmanny, оценённая в 77 491 638₽. Жилой комплекс отличается историческим расположением, высокотехнологичной инфраструктурой и уникальной архитектурой.

Замоскворечье – на рынке 39 объектов, где самый дорогой лот – 4-комнатная квартира (195,42 м²) в ЖК «Русские Сезоны» за 705 639 000₽. Комплекс выделяется классическими фасадами, панорамным остеклением и великолепными видами на Кремль.

Красносельский район предлагает 132 объекта. Самый дорогой лот – 4-комнатной квартиры в ЖК «Клубный дом TURGENEV» площадью 206,91 м² за 401 624 981₽. Отличительные черты: уникальный архитектурный проект, расположение в историческом центре и эксклюзивная отделка.

Мещанский район – 22 квартиры в продаже, самая дорогая оценивается в 214 589 000₽. Речь идет о многокомнатных апартаментах (370,4 м²) в ЖК Sole Hills. Проект Рикардо Бофилла с уникальным фасадом и панорамными видами на исторические особняки.

Пресненский район – наибольшее количество объектов (325), где лидер по стоимости – 4-комнатная квартира в ЖК Lucky (306,7 м²) за 451 462 400₽. Двухуровневая квартира с террасой и панорамными видами.

Таганский район – 16 квартир в продаже, наиболее дорогая – 4-комнатная квартира (458,3 м²) в ЖК «Тессинский, 1» за 723 197 400₽. Уникальная архитектура, сочетание истории и современности.

Тверской район – 41 объект, с самыми дорогими 5-комнатными апартаментами (679,6 м²) в ЖК «Коллекция клубных особняков Ильинка 3/8» за 1 777 100 000₽. Эксклюзивное расположение рядом с Кремлем.

Хамовники – 24 объекта, самое дорогое предложение – это 5-комнатные апартаменты (204,4 м²) в ЖК «Саввинская 27 от Level» за 751 449 900₽. Престижное расположение, современный дизайн.

Якиманка – 158 объектов, где наиболее ценный – 5-комнатная квартира (459,4 м²) в ЖК «Дом Лаврушинский» за 1 929 750 000₽. Роскошный пентхаус с видом на Кремль.