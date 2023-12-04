37 тысяч жителей Приангарья поучаствовали во всероссийском онлайн-зачете по финансовой грамотности

80% успешно его сдали. Об этом рассказали в пресс-службе Банка России.

Проверить свои знания в области финансов и получить рекомендации от экспертов Банка России можно было с 1 по 21 ноября 2023 года. В онлайн-зачете были предусмотрены два уровня сложности: базовый – для начинающих изучать основы финансового поведения и продвинутый – для тех, кто уже готов к более сложным вопросам и ситуациям. Высокую активность жители Приангарья показали не только в индивидуальном, но и в семейном зачете – участие приняли более двух тысяч команд.

«Онлайн-зачет по финансовой грамотности – это срез знаний в разных финансовых сферах, и задания были непростыми. Зачастую нужно действительно обладать уверенными знаниями в определенной области. Например, взрослые с легкостью отвечали на вопрос о финансовых пирамидах и сомнительных проектах в интернете, но при этом у них возникли трудности со знаниями систем налогообложения и страховых пенсий. А вот ученики средних классов не всегда знают, что делать, если утерян мобильный телефон и кто-то украл данные всех аккаунтов, но при этом с легкостью ответили на вопрос о кибербезопасности при покупке виртуальных предметов в онлайн-играх», – отметил управляющий Отделением Иркутск Банка России Игорь Коржук.