Затоваренность на рынке новостроек побила рекорды

Объем нераспроданного жилья оценивают в 71,1 млн кв. м. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные Единой информационной системы жилищного строительства «Дом.РФ».

Доля нераспроданных квартир выросла на 1,9 п.п. – до 67% от общего объема жилья, находящегося в стадии строительства. Это стало рекордным показателем за всю историю наблюдений, которые ведутся с января 2020 года. Предыдущий рекорд был зафиксирован в декабре 2022 года. Тогда объем нераспроданного жилья составлял 66 млн кв. м, или 66% от всей стройки.

Из 71,1 млн кв. м нераспроданного жилья больше половины – 44 млн кв. м – уже выставлено на продажу (по сравнению с прошлым годом его количество выросло на 10,8%). Оставшиеся площади приходятся на проекты, продажи в которых еще не открылись.

Ранее генеральный директор СЗ «Грандстрой» Екатерина Прядко на круглом столе «Есть ли дисбалансы на рынке недвижимости?» портала SIA.RU и Газеты Дело рассказала о том, что в Москве 78% покупателей недвижимости – это жители российских регионов. И, как правило, они приобретают однокомнатные квартиры не для проживания, а для будущей перепродажи – то есть с инвестиционными целями. То же происходит в Питере. Сейчас инвестпривлекательность такой недвижимости падает, поэтому и наблюдается затоваривание.

В Иркутске же бурные всплески строительства жилья, которые могли привести к подобному результату, на протяжении достаточно длительного времени сдерживал ряд стоп-факторов: сначала – экологическая экспертиза, потом – приаэродромная территория, геополитическая ситуация. Кроме этого, отметила Екатерина, многие застройщики уже переросли фазу, когда строили только квадратные метры.