Иркутянин майнил криптовалюту в недостроенном доме

Владельцу участка по улице Лесная теперь придется оплатить штраф в миллион рублей.

Энергетики обратили внимание на резкий рост расхода электроэнергии по счетчику. Инспектор «Иркутскэнергосбыта» выехал на место и зафиксировал непрерывный монотонный шум от вентиляционного оборудования и другие признаки майнинга криптовалюты. На основании чего владельцу сделали перерасчет платы за электроэнергию по коммерческому тарифу, но платить иркутянин отказался, тогда энергетики подали на него в суд и выиграли.

«Иркутскэнергосбыт» анализирует потребление электроэнергии всеми собственниками, следят за исправностью приборов учета и передачей показаний. С учетом этого под подозрение попал участок по улице Лесная в Иркутске. На территории находится недостроенный трехэтажный дом площадью 440 кв.м., с ежемесячным потреблением около 32 000 кВт*ч. Специалисты для сравнения взяли соседние дома, их площадь в сумме сопоставима с недостроем. Получилось, что даже при такой же площади эти 8 зданий потребляют гораздо меньше электроэнергии – чуть более 22200 кВт*ч.

Увеличение объемов потребления произошло с сентября 2021 по май 2022 года. За этот период специалисты сделали перерасчет платы за электрическую энергию с учетом, что она использовалась на коммерческие цели. Ранее собственник оплачивал ресурс по льготной ставке.

Напомним, тариф, по которому платят за электроэнергию жители региона, остается одни из самых низких в стране. В городе показатель составляет 1,42 руб\кВт и предназначен он для использования ресурса на коммунально-бытовые нужды. Для предпринимателей цена другая около 4 руб\кВт. Сумма перерасчета для предприимчивого иркутянина составила более 1 млн рублей.

Владелец недостроенного здания платить отказался. «Иркутскэнергосбыт» подал в суд и выиграл. Мужчина с таким итогом не согласился и подал апелляцию. Его законный представитель убеждал судей, что расход увеличился из-за ведения активных строительных работ, для которых было необходимо специализированное оборудование. Объем электроэнергии, которая требуется для его постоянной работы, оказался несопоставим с фактическим. Суд вышестоящей инстанции подтвердил решение – обязать иркутянина заплатить перерасчет за потребленный ресурс.

Всего за пять лет энергетики направили более 1800 исков суд на общую сумму более 950 млн руб. Из общего количества исков в 1040 случаях суд встал на сторону энергетиков, в 86 случаях жители не стали дожидаться судебных решений и оплатили тарифную разницу. Остальные дела находятся на рассмотрении в судах разных инстанций.